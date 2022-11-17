انخفاض أسعار النفط لأكثر من 1% مع زيادة إصابات كورونا بالصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني في التعاملات الآسيوية المبكرة بأكثر من 1%، اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وزيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مما زاد من مخاوف الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 91.90 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 سنتًا أو 1.31٪ إلى 84.47 دولارًا للبرميل.

وانخفض برنت 1.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة يوم أمس الأربعاء بعد استئناف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر.

وانخفض النفط الخام بعد أن أزال التوترات الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو بعد ان تبين ان الهجوم الصاروخي على بولندا ليس مصدره روسيا، في حين أن مخاوف الطلب (عادت) إلى تركيز التجار وسط قيود الصين الحالية COVID والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، تراجعت 5.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 435.4 مليون برميل.