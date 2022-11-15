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انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T04:55:12+0000
انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتصل الى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي لعام 2022 ، بينما خيم ارتفاع أرقام حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الصين على توقعات استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 92.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على انخفاض بنسبة 3 بالمئة يوم الاثنين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.39 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 38 سنتًا أو 0.44٪ ، بعد أن هبط بنسبة 3.5٪ في الجلسة السابقة.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل نيسان ، مستشهدة بتحديات اقتصادية متصاعدة من بينها ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي يوم الأحد إن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر كآبة مما كان متوقعا الشهر الماضي ، مشيرا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

في هذه الأثناء، على الرغم من تشجيع المستثمرين لإعلانات الصين الأسبوع الماضي بأنها ستقلل من تأثير سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة لتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، الا انه لاتزال ارتفاع أرقام الحالات يمثل خطرًا هبوطيًا رئيسيًا.

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