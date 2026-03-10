انخفاض أسعار النفط بأكثر من 6% مع توقعات بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 6% بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة، وسط توقعات بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً، ما خفف المخاوف من اضطرابات طويلة في إمدادات النفط العالمية.

و، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.51 دولار لتصل إلى 92.45 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.12 دولار ليبلغ 88.65 دولاراً.

وكانت الأسعار قد تجاوزت 100 دولار للبرميل يوم الاثنين، مسجلة نحو 119 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الحرب المتصاعدة في المنطقة.

كما تراجعت الأسعار بعد اتصالات دولية ومقترحات لاحتواء التصعيد، ما خفف القلق من استمرار تعطل إمدادات النفط لفترة طويلة.

وفي سياق متصل، خفض العراق إنتاجه من حقوله النفطية الجنوبية الرئيسية بنسبة 70% ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، بينما بدأت الكويت أيضاً تقليص إنتاجها وأعلنت حالة القوة القاهرة، كما اتجهت السعودية إلى تقليص الإنتاج مع تداعيات الحرب على حركة الملاحة في المنطقة.

وأعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لاتخاذ إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنها لم تلتزم حتى الآن بالإفراج عن الاحتياطيات النفطية الطارئة.