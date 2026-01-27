انخفاض أسعار النفط رغم العاصفة الشتوية في أميركا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، على الرغم من أن عاصفة شتوية هائلة ضربت إنتاج النفط الخام وأثرت على مصافي التكرير على ساحل خليج الولايات المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً، أو 0.4%، لتصل إلى 65.31 دولاراً للبرميل عند الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.39 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 24 سنتاً، أو 0.4%.

في الولايات المتحدة، خسر منتجو النفط ما يصل إلى مليوني برميل يومياً أو ما يقرب من 15% من الإنتاج الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لتقديرات المحللين والتجار، حيث اجتاحت عاصفة شتوية البلاد، مما أدى إلى إجهاد البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

كما أبلغت العديد من مصافي النفط على طول ساحل خليج الولايات المتحدة عن مشاكل تتعلق بالطقس المتجمد، وهو ما قال دانيال هاينز، المحلل في بنك ANZ، إنه أثار مخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الوقود.

على الصعيد الجيوسياسي، وصلت حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية داعمة إلى الشرق الأوسط، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز يوم الاثنين، مما يوسع قدرات الرئيس دونالد ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يبقي ثمانية أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائهم، والذين يطلق عليهم مجتمعين اسم أوبك+، على قرار المجموعة بتعليق زيادات إنتاج النفط لشهر مارس في اجتماع يعقد في الأول من فبراير، مع ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان .