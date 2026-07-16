انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1% وتراجع برنت إلى 84 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1%، اليوم الخميس، لينهي خام "برنت" سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام ويهبط إلى مستوى 84 دولاراً للبرميل.

وبحسب بيانات وكالة "رويترز"، فقد تراجع خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 84.07 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الهبوط المفاجئ بعد موجة صعود شهدتها الأسعار في وقت سابق من اليوم، مدفوعة بتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يسفر عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت في المعاملات المبكرة بمقدار 33 سنتاً لتصل إلى 85.28 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً ليسجل 80.02 دولاراً للبرميل.

وجاءت تلك المكاسب الصباحية عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت منشآت عسكرية ودفاعات ساحلية إيرانية، قابَلَتها تهديدات من طهران باستهداف صادرات الطاقة في المنطقة، مما أثار القلق بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتي كشفت عن انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في وقت توقع فيه محللو "غولدمان ساكس" أن يتجاوز خام برنت حاجز 110 دولارات للبرميل في الربع الرابع من العام الحالي، في حال استمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.