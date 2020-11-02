انخفاض أسعار النفط بنسبة 3٪ مع إعادة اغلاق أوروبا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة، يوم الاثنين، بفعل مخاوف من أن تؤدي سلسلة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أنحاء أوروبا إلى إضعاف الطلب على الوقود ، في حين يستعد المتداولون لمواجهة الاضطرابات خلال أسبوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانخفضت اسعار برنت بواقع 1.16 دولار او ما يعادل 3.1% لتصل الى 36.78 دولار بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 1.24 دولار أو ما يعادل 3.5% الى 34.55 دولار للبرميل وهبط برنت 5.8 بالمئة وغرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 6 بالمئة في التعاملات المبكرة ، مسجلا أدنى مستوياتهما منذ أيار.

وأعادت البلدان في جميع أنحاء أوروبا فرض إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى إبطاء معدلات الإصابة بـCOVID-19 التي تسارعت في القارة في الشهر الماضي.

وقال مايكل مكارثي ، كبير استراتيجيي السوق في CMC Markets في سيدني: "إن إجراءات الإغلاق التي أعلنتها المملكة المتحدة وإيطاليا تضيف فقط إلى الوضع الأوروبي المتدهور".

وقلص النفط بعض الخسائر بعد نمو طلبات التصدير اليابانية لأول مرة منذ عامين ، وتسارع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في ما يقرب من عقد من الزمان في تشرين الاول.

ومن المتوقع صدور المزيد من بيانات التصنيع من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ومع ذلك ، تسببت المخاوف بشأن ضعف الطلب وزيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة في انخفاض أسعار النفط للشهر الثاني على التوالي في تشرين الاول ، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11٪ وخام برنت بنسبة 8.5٪.

وخفضت أوبك وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في اتفاق يهدف إلى دعم الأسعار.