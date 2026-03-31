انخفاض أسعار النفط بنسبة 1% وسط مؤشرات على تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% خلال التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إنهاء حملته العسكرية ضد إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بمقدار 1.22 دولار (1.08%) لتسجل 111.56 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2% في وقت سابق من الجلسة، فيما بلغ عقد يونيو الأكثر تداولًا 105.76 دولارات.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو بمقدار 98 سنتًا (0.95%) لتصل إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ 9 مارس في وقت سابق.

وجاء هذا التراجع عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحرب مع إيران، حتى دون إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

ويأتي ذلك رغم تحذيرات سابقة من ترامب بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم إعادة فتح المضيق،في المقابل، أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 59% خلال مارس، وهو أعلى مكسب شهري على الإطلاق، فيما صعد خام غرب تكساس بنسبة 58%، في أكبر مكاسب منذ مايو 2020.

على صعيد متصل، أعلنت شركة البترول الكويتية تعرض ناقلة النفط “السالمي” لهجوم إيراني مزعوم في ميناء دبي، وهي محملة بنحو مليوني برميل، مع تحذيرات من احتمال حدوث تسرب نفطي.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد استهداف الحوثيين إسرائيل بالصواريخ، ما يهدد الملاحة في مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وفي السياق ذاته، تم تحويل صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر، حيث ارتفعت الكميات المنقولة إلى ميناء ينبع إلى 4.658 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، مقارنة بمتوسط 770 ألف برميل يوميًا خلال يناير وفبراير.

كما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام والمشتقات في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.