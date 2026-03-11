انخفاض أسعار النفط بفعل مقترح لأكبر عملية سحب من المخزونات
2026-03-11T04:28:18+00:00
شفق نيوز - بغداد / أربيل
انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الوكالة الدولية للطاقة اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.26 بالمئة، إلى 87.57 دولارا للبرميل عند الساعة الـ 0023 بتوقيت غرينتش.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.44 بالمئة، إلى 83.08 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".