انخفاض أسعار النفط بفعل مقترح لأكبر عملية سحب من المخزونات

انخفضت أسعار النفط، ​اليوم الأربعاء، بعد ‌أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ​بأن الوكالة ​الدولية للطاقة اقترحت أكبر ⁠عملية سحب ​من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ​في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت ​وسط الحرب ​بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتراجعت ‌العقود ⁠الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.26 بالمئة، ​إلى ​87.57 ⁠دولارا للبرميل عند الساعة الـ 0023 بتوقيت ​غرينتش.

وهبط ​خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 ⁠سنتا، ​أو 0.44 ​بالمئة، إلى 83.08 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".