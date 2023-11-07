انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 80.59 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتا يوم الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.