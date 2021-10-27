انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات الوقود في أمريكا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت أكثر من المتوقع وأن مخزونات الوقود زادت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 86.15 دولارًا للبرميل بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 26 سنتا، أو 0.3٪ ، لتصل إلى 84.39 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت بنسبة 1.1٪ في الجلسة السابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قولها: إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر / تشرين الأول. كان هذا أكثر من التوقعات بارتفاع 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض كليهما.