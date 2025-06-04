انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف من زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، وذلك على الرغم من أن المخاوف بشأن الإمدادات الكندية قدمت دعماً للأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 65.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.4% إلى 63.16 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 2% يوم أمس الثلاثاء، ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بمخاوف من تعطل الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا، إضافة إلى التوقعات بأن إيران سترفض المقترح الأميركي بشأن الاتفاق النووي، ما يعيق تخفيف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط.

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث، إن "رغم المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تكافح لمواصلة المكاسب"، مضيفاً أن زيادة إنتاج أوبك وحلفائها يحد من صعود الأسعار.

وأشار أوينو إلى أن "الآمال بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين طغت عليها عمليات جني الأرباح، مع بقاء المستثمرين حذرين حيال التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية".

ومن المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعدما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية.