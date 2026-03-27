انخفاض أسعار النفط بعد تمديد ترمب مهلة لإيران

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لتنهي أسبوعا متقلبا على انخفاض، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ​إن المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب تسير "بشكل جيد جدا"، وأعلن ‌تمديد مهلة قبل شن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام.

بحلول الساعة الـ 0024 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.8 بالمئة لتصل إلى ​107.11 دولارات للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 93.65 ⁠دولارا للبرميل، مما قلص مكاسب الجلسة الماضية.

وارتفع سعر خام برنت 5.7 بالمئة ​وخام غرب تكساس الوسيط 4.6 بالمئة أمس الخميس بسبب المخاوف من تصعيد ​الحرب، على الرغم من أن حجم تداول عقد برنت لأقرب استحقاق كان الأدنى منذ 27 فبراير شباط، أي اليوم الذي سبق بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية على ​إيران.

ومع ذلك، يتجه برنت لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع فيما ​يخسر الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي مع حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب.

وكتب ‌ترمب ⁠في منشور على موقع تروث سوشال أمس الخميس "بناء على طلب الحكومة الإيرانية... أعلق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم الاثنين السادس من أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

في المقابل، قال مسؤول ​إيراني لوكالة "رويترز" إن المقترح ​الأمريكي المؤلف ⁠من 15 نقطة، ونقلته باكستان إلى طهران، راجعه بالتفصيل كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل الزعيم الأعلى يوم الأربعاء. ووصف المسؤول ​الخطة بأنها "أحادية الجانب وغير عادلة".

وقال ترامب أمس الخميس إن ​إيران ⁠سمحت لعشر ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية في المفاوضات، مضيفا أن السفن ترفع علم باكستان.

ومع ذلك، ترسل الولايات المتحدة آلاف الجنود ⁠إلى الشرق ​الأوسط في وقت يدرس فيه ترامب إمكانية ​نشر القوات البرية للاستيلاء على جزيرة خرج، مركز النفط الاستراتيجي الإيراني.

وتسببت الحرب على إيران في ​خسارة 11 مليون برميل نفط يوميا من الإمدادات العالمية.