انخفاض أسعار النفط بعد تسجيل زيادة في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط ،يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت أكثر من المتوقع لكن الانخفاضات حد منها مع مراقبة السوق للجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط بعد أن واصلت إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.54 دولارا للبرميل.

وقال محللون في آي إن جي يوم الأربعاء "السوق لا تزال تنتظر رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني"، وأضافوا أن قوة الأسعار يوم الثلاثاء ترجع على الأرجح إلى عدم وجود نتائج من الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، مما أثر على الأسعار. وتوقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم زيادة مخزونات الخام 300 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات المخزونات النفطية الرسمية يوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).