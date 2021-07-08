انخفاض أسعار النفط بعد انهيار محادثات كبار المنتجين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع ، وهو ما قد يؤدي إلى التخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات إلى 73.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية 23 سنتا، أو 0.32٪ ، إلى 71.79 دولارًا للبرميل.

وتراجعت أسعار برنت قرابة 5٪ منذ إغلاق يوم الاثنين بعد انهيار المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، عندما رفضت السعودية ، أكبر منتج لها ، مطالب الإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك + يوم الأربعاء إن روسيا تحاول التوسط بين السعودية والإمارات للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط. اقرأ أكثر

ووجدت الأسعار بعض الدعم من الانخفاض الكبير في مخزونات النفط في الولايات المتحدة حيث تراجعت مخزونات النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم بمقدار ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو / تموز.

وأثرت المخاوف بشأن فيروس كورونا على الأسعار ايضا ، حيث من المقرر أن تعلن اليابان ، رابع أكبر مستخدم للنفط في العالم ، حالة الطوارئ لمنطقة طوكيو حتى 22 أغسطس وسط موجة جديدة من الإصابات وأبلغت كوريا الجنوبية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. حالات COVID-19 اليومية.