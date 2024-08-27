انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها لأكثر من 7%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بسبب مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وإغلاق حقول النفط الليبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 81.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 77.06 دولارا للبرميل.

وتستعيد أسواق النفط بعض التراجع بعد مكاسب حادة في الجلسات الثلاث السابقة مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود، والهجمات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تهدد بصراع أوسع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية والاغلاقات الليبية.