انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق واشنطن وطهران على محادثات في عُمان

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب موافقة الولايات المتحدة وإيران على إجراء محادثات في سلطنة عُمان يوم غدٍ الجمعة، ما خفف المخاوف من اندلاع صراع عسكري قد يعطل إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار دولار واحد أو بنسبة 1.4% لتصل إلى 68.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش (04:52 فجراً بتوقيت بغداد)، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 91 سنتاً أو بنسبة 1.4% ليبلغ 64.23 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 3% يوم أمس الأربعاء، على خلفية تقارير تحدثت عن احتمال تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، إلا أن تأكيد الجانبين عقدها ساهم في تهدئة الأسواق وتقليص علاوة المخاطر.

ورغم أجواء التهدئة، لا تزال الأسواق تترقب تطورات الملف، في ظل تهديدات أميركية سابقة باستهداف إيران، رابع أكبر منتج للنفط ضمن منظمة أوبك، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أوسع على الإمدادات في المنطقة.

ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الواقع بين عُمان وإيران، حيث تعتمد عدة دول في أوبك، من بينها السعودية والإمارات والكويت والعراق، على المضيق لتصدير معظم نفطها الخام.

وفي المقابل، تلقت أسعار النفط دعماً محدوداً من بيانات أميركية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع مخزونات البنزين.