انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق بغداد وأربيل على استئناف الصادرات عبر "جيهان"

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها أمس، بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كوردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط ​عبر ميناء جيهان التركي، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

ولكن مع عدم ‌وجود مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع إيران، الذي عطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة.

وبعد ارتفاعها بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء، ​تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو 0.65 بالمئة، إلى 102.75 دولار للبرميل بحلول ​الساعة الـ 0209 بتوقيت غرينتش اليوم. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 ⁠دولار، أو 1.23 بالمئة، إلى 95.03 دولاراً.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن وزير النفط العراقي حيان عبد ​الغني إن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش اليوم ​الأربعاء.

وقال مسؤولان بقطاع النفط الأسبوع الماضي إن العراق يسعى إلى ضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر الميناء.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي "على الرغم من أن كل هذا يساعد ​ويشتري بعض الوقت، فإن 100 ألف برميل يوميا لا يمثل تغيرا كبيرا في الوضع، إذ لا يزال العراق ​يخسر حوالي مليوني برميل يوميا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الثامن من مارس آذار، أن إنتاج النفط من الحقول الرئيسية ‌في ⁠جنوب العراق قد توقف، حيث ينتج ويصدر معظم النفط العراقي الخام، هوى 70 بالمئة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وذلك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز فعليا بسبب الحرب. ويمر عبر المضيق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.