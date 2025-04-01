انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الحرب التجارية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط قليلا، يوم الثلاثاء، حيث تفوقت المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي على المخاوف بشأن تضرر الإمدادات من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي وقصف إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة لتغلق على 71.37 دولارا بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، وهو ما قد يعوض أي انخفاض في الإمدادات بسبب تهديدات ترامب بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.

وبعد أن أدت أنباء تهديدات ترامب إلى ارتفاع الأسعار في بادئ الأمر يوم الاثنين، قال متعاملون إنهم اعتبروا تحذيرات الرئيس لروسيا، على الأقل، مجرد خدعة.

وقال ترامب، الأحد، لشبكة إن بي سي نيوز، إنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي. وتحاول موسكو عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن شأن فرض رسوم جمركية على مشتري النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أن يعطل الإمدادات العالمية ويضر بأكبر عملاء موسكو، الصين والهند.

وهدد ترامب إيران أيضًا بفرض رسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.