انخفاض أسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود الجلسة السابقة، لكن مخاوف المعروض العالمي تلوح في الأفق مع استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر على الواردات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 1.49 بالمئة إلى 109.89 دولارات للبرميل في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 1.42 بالمئة إلى 108.92 دولارات للبرميل.

والخامان القياسيان اللذان قفزا بنحو 4٪ يوم الجمعة الماضي، ارتفعا في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس عند 111.71 دولارا.

وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر مرحلي على النفط الروسي هذا الشهر على الرغم من مخاوف بشأن الإمدادات في شرق أوروبا، رافضين اقتراحات التأجيل أو التخفيف من المقترحات.

في الأسبوع الماضي ، فرضت موسكو - التي تصف أعمالها في أوكرانيا "عملية عسكرية خاصة" - عقوبات على العديد من شركات الطاقة الأوروبية ، مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات. في غضون ذلك ، سجلت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى يوم الاثنين حيث أدى انخفاض المخزونات إلى تأجيج مخاوف الإمدادات.

في أماكن أخرى ، كانت أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا - تقلل من تنفيذ الخطط المتفق عليها سابقًا لزيادة الإنتاج بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط في بعض أعضاء أوبك ، وفي الآونة الأخيرة ، خسائر الإنتاج الروسي.

رويترز