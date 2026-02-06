انخفاض أسعار الغذاء عالمياً للشهر الخامس على التوالي

شفق نيوز- متابعة

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، يوم الجمعة، عن تراجع أسعار الغذاء العالمية في كانون الثاني/ يناير الماضي، للشهر الخامس على التوالي.

وبحسب مؤشر المنظمة الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بانخفاض 0.4% عن كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، و0.6% على أساس سنوي.

ويُظهر المؤشر انخفاضاً بنسبة 22.7% مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق، المسجلة في آذار/ مارس 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، حيث هبطت بنسبة 5% على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الجبن والزبدة.