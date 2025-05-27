انخفاض أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء( 27 أيار/ مايو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 654 الف دينار، وسعر الشراء 650 الف دينار، فيما سجلت اسعار امس الاثنين 664 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 624 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 620 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 الف دينار و 665 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 625 الفا و 635 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل عيار 22 بيع 685 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 655 ألف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.