انخفاض أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (11 حزيران 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 دينار، فيما سجلت الأسعار ما قبل العيد 671 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث عيار 22 بيع 695 ألف دينار، وعيار 21 بيع 663 ألف دينار، وعيار 18 بيع 668 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 141,350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ141,450 ديناراً سُجلت يوم الخميس الماضي.