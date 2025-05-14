انخفاض أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء ( 14 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 643 الف دينار، وسعر الشراء 639 الف دينار. فيما سجلت أمس الثلاثاء 646 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 613 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 609 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 645 الف دينار و 655 ألفاً، والبيع مثقال الذهب العراقي بين 615 الفا و 625 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ الذهب عيار 24 بيع 748 ألف دينار ، وعيار 22 بيع 686 ألف دينار، وعيار 21 بيع 655 ألف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 142850 دينارا مقابل 100 دولار.