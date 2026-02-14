انخفاض أسعار الذهب وسط استمرار صعود الدولار في بغداد و أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.068 مليون دينار، وسعر الشراء 1.064 مليون، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 1.072 مليون دينار

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.038 مليون ، وبلغ سعر الشراء 1.034 مليون دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.070 مليون دينار، و 1.080 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.040 مليون دينار و 1.050 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.133 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.082 مليون، وعيار 18 بيع 927 ألف دينار.

وصباح اليوم ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150600 عراقي مقابل 100 دولار.