انخفاض أسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء،(21 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي491 الف دينار، وسعر الشراء 487 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 461 الف دينار، وبلغ سعر الشراء457 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 الف دينار 505 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و475 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 565 ألف دينار، وعيار 22 بيع 520 ألف دينار، وعيار 21 بيع 495 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 425 ألف دينار.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الاثنين.