انخفاض أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - اربيل/ بغداد

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.157 مليون دينار، وسعر الشراء 1.153 مليون، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 1.210 مليون دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.127 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.123 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.160 مليون دينار، و 1.170 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.130 مليون دينار و 1.140 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.220 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.155 مليون، وعيار 18 بيع 990 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الآونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.

يأتي هذا في قوت ارتفعت فيه أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 154400 دينار مقابل 100 دولار .