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انخفاض أسعار الذهب والفضة ومعادن أخرى بسبب الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-11T06:09:42+0000
انخفاض أسعار الذهب والفضة ومعادن أخرى بسبب الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع استقرار سعر الدولار الامريكي بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1739.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1738.45 دولاراً.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة متضررا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الامريكية القوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.27 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين واحد في المئة إلى 887.89 دولار.

كما تراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو عشرة في المئة يوم الجمعة.

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