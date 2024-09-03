انخفاض أسعار الذهب مع ترقب لبيانات اقتصادية امريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2494.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2531.60 دولارا للأوقية في 20 أغسطس/آب.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2526.40 دولارا للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إضافة 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

كما أن استطلاعات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل في JOLTS وتقرير التوظيف ADP هي أيضًا على رادار المستثمرين.

يرى المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 31٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر وفرصة بنسبة 69٪ لخفض ربع نقطة.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي انتعش في يوليو، مما يجادل ضد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقد يختبر الذهب الفوري الدعم عند 2473 دولارًا، وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون ذلك إلى فتح الطريق نحو 2434 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز "وانج تاو".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.43 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 1 بالمئة إلى 921.20 دولارا للأوقية، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 968.92 دولارا للأوقية.