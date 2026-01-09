انخفاض أسعار الذهب مع ترقب بيانات أمريكية وارتفاع الدولار

شفق نيوز - اربيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أمريكية للوظائف فضلا عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4458.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0126 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا عند 4549.71 في 26 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أمريكي للوظائف إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وتبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر بلومبرج للسلع، وهو تعديل دوري لأوزان السلع للحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف السوق، ومن المتوقع أن يظل هذا يشكل ضغطا على سوق المعادن الثمينة.

ووفقا لأداة فيد ووتش فإن المستثمرين يتوقعون حاليا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع في أوقات الفائدة المنخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 75.71 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر كانون الأول.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2202.50 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولارا الاثنين الماضي.

وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1749.25 دولارا للأوقية.