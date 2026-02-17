انخفاض أسعار الذهب مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران وروسيا، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 4953.90 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد خسر نحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5% لتسجل 4972.90 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق محادثات نووية مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب جولة جديدة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في جنيف، ما ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية ودفع المستثمرين بعيداً عن الملاذات الآمنة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات، الأمر الذي جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية وتوقيت خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 75.33 دولاراً للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 2014.08 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.3% ليصل إلى 1685.48 دولاراً للأونصة.