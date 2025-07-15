انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ( 15 تموز 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 662 الف دينار، وسعر الشراء 658 الف دينار. فيما سجلت أمس الاثنين 666 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 632 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 628 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 693 ألف دينار، وعيار 21 بيع 662 ألف دينار، وعيار 18 بيع 567 ألف دينار.

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 141000 دينار مقابل 100 دولار.