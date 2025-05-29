انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس( 29 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 651 الف دينار، وسعر الشراء 647 دينار، فيما سجلت اسعار امس الاربعاء 659 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 621 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 617 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 650 الف دينار 660 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 620 الفا و 630 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل عيار 22 بيع 680 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 650 الف دينار، وعيار 18 بيع 557 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 141050 ديناراً مقابل 100 دولار.