انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.120 مليون دينار، وسعر الشراء 1.116 مليون، فيما سجل يوم أمس الثلاثاء 1.130 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.090 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.086 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.120 مليون دينار، و 1.130 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.090 مليون دينار و 1.100 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.170 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.117 مليون، وعيار 18 بيع 957 ألف دينار.

و يسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.

هذا وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في صباح اليوم الأربعاء، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153850 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 155500 دينار مقابل 100 دولار .