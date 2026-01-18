انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع تراجع الدولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 945 الف دينار، وسعر الشراء 941 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس السبت 948 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 915 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 911 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 945 الفاً، و 955 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 ألفاً و 925 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.002 مليون دينار، وعيار 21 بيع 957 الفاً، وعيار 18 بيع 820 ألف دينار.

هذا وبالتزامن انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد بلغت يوم أمس السبت 147 ألفاً و500 دينار.