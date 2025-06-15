انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاحد ( 15 حزيران 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 695 الف دينار، وسعر الشراء 691 دينار. فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 700 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 665 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 661 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 695 الف و 705 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 665 ألفا و675 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث عيار 22 بيع 728 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد الصعود الكبير الذي شهدته في بداية الأسبوع الجاري بفعل المواجهات العسكرية بين اسرائيل وإيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 145000 دينار مقابل 100 دولار.