انخفاض أسعار الذهب مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء ،قبيل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2319.95 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش. استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2331.30 دولارًا.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت أيضا العائدات القياسية لأجل عشر سنوات. دولار أمريكي/الولايات المتحدة/

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.94 دولارا، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 989.70 دولارا، بينما خسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 943.49 دولارا.