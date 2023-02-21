انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الامريكية.

وانخفض الذهب الفوري 0.1% إلى 1838.93 دولاراً للأونصة عند الساعة من 04:56 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.23% أيضا إلى 1846.25 دولاراً.

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى في سلة عملات مجموعة العشر بنسبة 0.1 بالمئة مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 3.85%.

هذا وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1% إلى 21.76 دولاراً للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2%إلى 928.26 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1507.90 دولارات.