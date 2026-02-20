انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز - اربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر تقريبا، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4995.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتجه الدولار لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول مدعوما بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وتقديرات بميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصورة أكبر للتشديد النقدي، إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأسواق الصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان مغلقة بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعني وفقا للمتعاملين انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد للارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إيران من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أمور سيئة للغاية"، وحدد لذلك مهلة بين عشرة إلى 15 يوما، مما دفع طهران إلى التهديد بالرد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 78.29 دولارا للأوقية.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2064.27 دولارا للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1677.19 دولارا.