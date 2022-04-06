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انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-06T06:38:38+0000
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث عززت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عوائد الدولار والخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما قلل من الطلب على السبائك كملاذ آمن.

تراجع سعر الذهب الفوري عند 1920.59 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 05:20 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1923.40 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع تحرك العوائد طويلة الأجل بسرعة أكبر وعكس جزئيًا بعض الانقلابات الأخيرة في منحنى الولايات المتحدة.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد المرتفعة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، مع تعزيز الدولار.

وبالنسبة للمعادن الاخرى استقر سعر الفضة الفورية عند 24.32 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.3٪ إلى 965.11 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.1٪ إلى 2235.92 دولارًا.

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