انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار وارتفاع عوائد السندات.

وبحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1825.10 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1836.15 دولاراً.

تمكن الدولار الأمريكي من استعادة الارتفاع مرة أخرى ليسجل 104.412، بنسبة ارتفاع بلغت 0.29%، وارتفاع الدولار يجعل حيازة الذهب غير مرغوب بها التي لا تدر فائدة.

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بين عشية وضحاها ولكن النغمة المتشددة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخرجتها عن تحقيق المكاسب بشكل كبير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.46 بالمئة إلى 21.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.24 بالمئة إلى 953.75 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.10 بالمئة إلى 1476.78 دولاراً.