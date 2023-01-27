انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار ، مع انتظار المتداولين للولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من اليوم لقياس الموقف المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1923.33 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، متراجعًا بنسبة 0.2٪ حتى الآن خلال الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ عند 1.923.00 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 ٪. الدولار القوي يجعل السبائك المسعرة بالدولار أقل قدرة على تحمل حاملي العملات الآخرين.

ويشهد الذهب تراجعاً حيث أن الدولار في الجانب الأعلى والولايات المتحدة.

وتراجعت الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.76 دولارا للأوقية.

وخسر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1011.13 دولارًا وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1662.38 دولارًا.

وكان كلا المعدنين يتجهان نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.