انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت أدت فيه أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، ما قلل التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 5151.51 دولاراً للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.4% لتسجل 5156.20 دولاراً للأونصة.

وجاء التراجع مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في المقابل، ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات النفطية، الأمر الذي يزيد المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال فبراير، مقارنة بزيادة 0.2% في يناير، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 2.4% خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر يناير يوم الجمعة، والتي تعد مؤشراً مهماً لتوجهات التضخم والسياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.1% إلى 84.85 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2162.88 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1646.46 دولاراً للأونصة.