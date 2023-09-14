انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار الدولار .

وبحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1908.39 دولارات للأوقية، وانخفضت العقود الامريكية الاجلة للذهب 0.21 بالمئة الى 1928.25 دولارا للاوقية.

وتراجعت أسعار الذهب لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن ساعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك في إعطاء الدولار دفعة طفيفة.

وارتفع مؤشر الدولار (.DXY) بنسبة 0.05٪، مع تراجع اليورو بنسبة 0.2٪ إلى 1.0731 دولار.

وبالنسبة للمعادن الاخيرة انخفضت الفضة 1.69 بالمئة لتسجل 22.79 دولارا، وانخفض البلاتين 2.70 بالمئة الى 901 دولار، وارتفع البلاديوم 0.42 بالمئة الى 1260 .03 دولارات.