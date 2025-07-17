انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وتهدئة ترامب

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتراجع التوترات في السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من غير المرجح بشدة" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,340.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,347.10 دولارًا.

وقال مصدر يوم الأربعاء إن ترامب منفتح على فكرة إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ،لكن ترامب قال يوم الأربعاء إنه لا يخطط لإقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت على حالها على غير المتوقع في يونيو/حزيران، حيث تم تعويض الزيادة في تكلفة السلع بسبب الرسوم الجمركية على الواردات من خلال ضعف الخدمات.

في سياقٍ آخر، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 37.98 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,419.67 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,230.14 دولارًا.