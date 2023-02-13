انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1859.01 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مقارنة بأعلى مستوى في فبراير/ شباط عند 1959 دولارًا، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1873.40 دولاراً.

وبلغت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع عند 3.75٪، بعد أن قفزت 21 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بينما بلغت عوائد السندات لأجل عامين 4.51٪.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.17 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1009.69 دولارات وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1665.82 دولاراً.