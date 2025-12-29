انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 905 آلاف دينار، وسعر الشراء 901 ألف، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الأحد 913 ألف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 875 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 871 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 905 آلاف، و 915 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 875 ألفاً و 885 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 943 ألف ديناراً، وعيار 21 بيع 900 ألف، وعيار 18 بيع 770 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم، ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 143900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 143200 دينار مقابل 100 دينار.