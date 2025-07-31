انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و أربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس ( 31 تموز/ يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 657 الف دينار، وسعر الشراء 653 الف دينار. فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 659 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 637 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 680 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 650 الف دينار، وعيار 18 بيع 557 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 139350 دينارا مقابل 100 دولار .