انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الأربعاء، مع ظهور الدولار كملاذ آمن وسط مخاوف من أن البديل الفيروس دلتا قد يوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي .

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1807.32 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1809.10 دولارات.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، في حين ارتدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر.

وتراجعت الفضة بنسبة 0.1٪ إلى 24.88 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2650.42 دولارًا ، واستقر البلاتين عند 1065.53 دولارًا.