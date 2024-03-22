انخفاض أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل الإرتفاع الأسبوعي الرابع تواليا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة المبكرة، وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولارا للأونصة، لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولارا للأونصة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولارا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولارا للأونصة. وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولارا. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.