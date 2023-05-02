انخفاض أسعار الذهب قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث يترقب المشاركون الحذرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياستها النقدية، خاصة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب الفوري عند 1981.69 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1991.00 دولارا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع في 2-3 مايو / آيار، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتُعرف السبائك بأنها تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن ارتفاع الأسعار يميل إلى تقليل الطلب على الأصول ذات العائد الصفري.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.4 بالمائة إلى 24.87 دولارًا للأوقية، خسر البلاتين 0.2 ٪ إلى 1047.94 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 ٪ إلى 1460.78 دولارًا.